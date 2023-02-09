«Торговец с большой дороги» принудил пенсионерку к покупке товаров

Пенсионерка в Олонецком районе открыла дверь незнакомцу и пожалела об этом. Представитель торговой организации предложил 75-летней женщине товары с хорошей скидкой, сообщили в МВД Карелии.

Горожанка взяла чайный сервиз, кувшин, массажную подушку, постельное белье и другую мелкую домашнюю утварь. Она предупредила, что может заплатить всего 1000 рублей, но визитер сказал, что этих денег недостаточно. Мужчина забрал из кошелька 3 тысячи рублей и скрылся.

Полицейские устанавливают его личность, жертвами такого обмана могут оказаться и другие жители республики. Ему на вид 30 или 35 лет, он худощавый, славянской внешности, у него деловой стиль одежды. Передвигается предположительно на белом «Фольксваген Поло».

Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемом, просят звонить по телефонам: (81436) 4-14-18 или 02.