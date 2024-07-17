Торговавших поддельными спиртным и табаком супругов осудили в Карелии

Двух жителей поселка Поросозеро признали виновными в продаже контрафакта. Муж с женой возили и продавали немаркированные алкоголь и табак из Петербурга, сообщили в прокуратуре Карелии.

Мужчина привозил контрафакт с 2019 года по март 2022 года на своем Mercedes в Суоярви. Там они с женой продавали его гражданам под видом оригинального.

Сотрудники УФСБ Карелии изъяли у них продукцию общей стоимостью свыше 1,9 миллиона рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей, женщине – 500 тысяч рублей. Автомобиль осужденного конфисковали с последующей передачей в собственность государства. // фото: pixabay. com