Топ-менеджеры VK погибли при переправе через реку

В Ненецком автономном округе в результате происшествия на реке погибли первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор компании по закупкам Сергей Мерзляков. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мужчины на вездеходах пересекали реку недалеко от села Шойна в Ненецком АО. Их транспорт опрокинулся, его потащило в море, а сами туристы пропали без вести. Еще два человека смогли выбраться.

«Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Владимир и Сергей навсегда останутся частью нашей команды», - говорится в сообщении пресс-службы VK, которое приводит издание. Фото: pexels.com