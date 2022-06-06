Мороженое из-за санкций станет другим

Из-за дефицита зарубежного сырья, возникшего после введения санкций, российские производители мороженного вынуждены менять его состав. Некоторые ингредиенты у них уже закончились, некоторых не будет вскоре, пишет «Коммерсант».

Изданию об этом рассказала директор компании Icecro по маркетингу Ксения Вышмакова.

Она объяснила, что нет, в частности, кокосового молока из Таиланда. На нем делали безлактозную продукцию, но сейчас товар застрял в портах.

Кроме того, главные ингредиенты мороженного стали на 30 – 40 процентов дороже. Даже цена упаковки из картона существенно выросла. Мало того, для производственного оборудования не хватает запчастей. // Фото: Teejay/ www.pexels.com