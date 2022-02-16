Только за январь и февраль в Карелии вычислили 259 водителей без прав

Инспекторы ДПС остановили в Ледмозере Муезерского района водителя ВАЗ-2112. У 41-летнего мужчины не было прав на управление транспортными средствами, сообщили в ГИБДД.

Нарушителю грозит административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

С начала текущего года автоинспекторы пресекли уже 207 нарушений водителями, которые управляли автотранспортом, не имея прав. Еще 52 нарушителя сели за руль, будучи лишенные права управления. // Фото: источник