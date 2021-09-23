«ТНС энерго Карелия» знакомит с сервисом отправки обращений на сайте

Сайт «ТНС энерго Карелия» стал для клиентов важным каналом взаимодействия, ведь благодаря ему практически все вопросы энергоснабжения можно решить дистанционно. И функционал сайта постоянно совершенствуется.

Сегодня к услугам посетителей корпоративного интернет-ресурса форма обратной связи «Обращение в компанию». Простые подсказки позволяют клиентам сформулировать запрос таким образом, чтобы он сразу был направлен профильному сотруднику.

Так, каждая рубрика поделена на подразделы, что облегчает выбор темы и составление заявления.

У абонентов есть возможность получить мгновенный ответ на один из наиболее часто задаваемых вопросов: узнать баланс счета и дату последнего платежа, получить пояснения по расчетам, сообщить о недоставке счета или исправить неверно переданные показания.

Тем клиентам, которые хотят дополнить уже направленную ранее информацию, можно пройти по ссылке «узнать статус или дополнить обращение», и система найдет зарегистрированные обращения.

На сайте предусмотрена и опция отправки документов – это важно тем потребителям, которые обращаются на сайт для заключения либо переоформления договора. Форма «Заключение договора энергоснабжения онлайн» содержит список документов, необходимых для предоставления собственником. Просто не забудьте их прикрепить!

Все обращения незамедлительно направляются в систему обработки и поступают специалистам.

Мы рекомендуем нашим клиентам оформлять запросы на корпоративном сайте: заявление можно подать, не выходя из дома, за несколько минут и в удобное для себя время

– комментирует начальник департамента по работе с потребителями Владимир Сергеичев.

Напомним, также на сайте компании можно:

• получить консультацию специалиста;

• передать показания;

• оплатить счет за электроэнергию, а также другие ЖКУ, налоги, штрафы, пошлины и мобильную связь;

• подключить электронную квитанцию

«ТНС энерго Карелия»: меняемся для вашего комфорта!

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