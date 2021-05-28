«ТНС энерго Карелия» предлагает воспользоваться онлайн-сервисами

«ТНС энерго Карелия» предлагает воспользоваться дистанционными сервисами для оперативного получения счетов и передачи показаний.

Такой формат взаимодействия с поставщиком электроэнергии становится все более популярным. Только за апрель текущего года почти тысяча клиентов выбрали электронный вариант доставки счетов, еще столько же зарегистрировали «личный кабинет».

Выбирая онлайн-сервисы «ТНС энерго Карелия», клиенты ориентируются на сроки доставки, простоту оплаты, надежность хранения и удобство.

Электронная квитанция поступает на адрес электронной почты незамедлительно в день выставления счета, одновременно появляясь в системе «Личный кабинет» и в мобильном приложении на смартфоне. Она не может потеряться или выцвести. Электронная ссылка позволяет сразу внести плату на сайте компании при помощи банковской карты. На один адрес можно подключить до 10 лицевых счетов (например, пожилых родственников)

На сегодня большинство учреждений: центры социальной работы, ведомства, суды – перешли на электронную форму обмена документами. Мы тоже передаем все необходимые сведения в электронном виде. Поэтому подключение бесплатных онлайн-сервисов очень экономит время; это комфортный, быстрый, современный способ взаимодействия

— комментирует начальник департамента по работе с потребителями «ТНС энерго Карелия» Владимир Сергеичев

Подключить электронную квитанцию очень легко: зайдите на корпоративный сайт или воспользуйтесь QR-кодом на бумажном счете.

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