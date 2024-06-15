Титулованные сестры-близняшки Аверины провели мастер-класс в Карелии

Сестры-чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины провели для карельских гимнасток мастер-класс в ФОКе на Ключевой. Увидеть спортивное волшебство близняшек смогли 30 юных гимнасток.

Фрагменты занятия опубликовали паблики «Спорт-норма жизни Карелия» и «Центр спортивной подготовки».

Судя по записям, получалось не у всех, но гимнастки не сдавались и продолжали тренировку.

Дина Аверина – заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских Игр в Токио, восемнадцатикратная чемпионка мира, в том числе четырехкратная абсолютная чемпионка мира, трехкратный серебряный призер чемпионатов мира, бронзовый призер чемпионата мира, десятикратная чемпионка Европы, трехкратная чемпионка Европейских Игр, в том числе абсолютная, трехкратная абсолютная чемпионка России. Награждена орденом Дружбы.



Арина Аверина – заслуженный мастер спорта России, пятикратная чемпионка мира, в том числе шестикратный серебряный призер и пятикратный бронзовый призер, девятикратная чемпионка Европы, в том числе двукратная абсолютная чемпионка Европы, бронзовый призер чемпионата Европы, двухкратная чемпионка Игр стран СНГ, трехкратная абсолютная чемпионка России. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.