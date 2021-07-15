TikTok поставил рекорд популярности в мире

Сервис коротких видео TikTok и его китайская версия Douyin достигли 3 млрд установок на iOS и Android по всему миру. Он стал пятым неигровым приложением, которое завоевало такую популярность. Чаще TikTok устанавливали только приложения от американской корпорации Facebook — саму соцсеть Facebook, а также WhatsApp, Messenger и Instagram. Об этом пишет интернет-издание «Секрет фирмы».

За полгода TikTok установили почти 383 млн раз. Пользователи потратили в приложении $919,2 млн, сообщают аналитики фирмы Sensor Tower. В первом полугодии 2021 года TikTok стал абсолютным лидером по количеству новых загрузок и сумме расходов пользователей.

За всё время существования TikTok люди потратили на него $2,5 млрд.

В марте компания ByteDance, владелец TikTok, сообщила, что собирается провести первичное размещение акций (IPO) на бирже США или Гонконга. После этого стоимость китайской компании резко возросла. Её оценили в $250 млрд — дороже, чем Coca-Cola.

В апреле ByteDance отменила выход на биржу. Китайские представители регуляторов киберпространства и рынка ценных бумаг посоветовали компании отложить размещение акций до тех пор, пока ByteDance не устранит вероятность утечки данных.