Тхэквондисты из Петрозаводска завоевали 67 наград в Петербурге

33 юных карельских спортсмена завоевали 67 наград на соревнованиях на чемпионате и первенстве Северо-Запада по тхэквондо МФТ в Санкт-Петербурге.

В копилке юных спортсменов 23 золотые медали, 17 серебряных и 27 бронзовых. в ноябре, сообщили в пресс-центре мэрии.

Тхэквондисты демонстрировали базовую технику (туль), поединки (спарринг), удары ногами по мишеням в прыжках (специальная техника) и разбивали доски.

Большинство петрозаводчан из команды прошли отбор для участия в чемпионате и первенстве России. Ребята занимаются в Детско-юношеском центре Петрозаводска. (фото пресс-служба администрации города)