Тхэквондистка из Карелии завоевала медаль первенства России

Первенство России по тхэквондо ВТ среди юниоров и юниорок 15-17 лет проходит в Анапе. За медали борются более 800 тхэквондистов. Среди участников и спортсмены из Карелии.

Второй среди девушек в весе до 63 кг стала мастер спорта России Полина Коротких, рассказали в центре спортивной подготовки.

Карельская спортсменка провела пять поединков с соперницами из Москвы, Белгородской, Тюменской, Ростовской областей. В финале девушка уступила тхэквондистке из Дагестана. Тренирует серебряного призера Илья Суслов.

Другие карельское спортсмены Максим Ганичев уступил во втором бою, Арсений Одиноков, Ксения Ермакова, София Бибилова уступили в первых поединках.