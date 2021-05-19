Тхэквондистка из Карелии взяла серебро на всероссийских соревнованиях

В Люберцах с 14 по 17 мая прошли всероссийские соревнования по тхэквондо среди студентов. В них могли принять участие студенты и выпускники вузов не старше 25 лет. Карелию в Московской области представила Олеся Бардаченко, сообщает пресс-служба управления физической культуры и спорта министерства образования и спорта РК.

Наша землячка дошла до финала в своей весовой категории, где сразилась с действующей чемпионкой России из Самары. Удача оказалась на стороне соперницы, поединок завершился со счетом 11:13.

Таким образом, Олеся завоевала серебряную медаль всероссийских соревнований. Фото источника