Теплоснабжение Птицефабрики удалось восстановить

Отопление и горячая вода вернулись в дома жителей района Птицефабрика. Об этом сообщает ЕДДС Петрозаводска.

Напомним, район частично остался без ресурса ранним утром 10 января. В городе в это время стоял мороз -16 градусов.

Без воды и тепла остается только дом №8 по улице Птицефабрика. Там произошло повреждение на внутридомовой инженерной системе теплоснабжения. // Фото «Петрозаводск говорит»