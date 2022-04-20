20 апреля 2022, 07:00
Теплая погода установилась в Карелии
Атмосферные осадки не ожидаются
Весенняя погода продолжает радовать жителей республики теплом. Сегодня в Карелии переменная облачность, без существенных осадков, ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха +9, +14, у водоемов +5, +8.
В Петрозаводске переменная облачность, без осадков, рассказали в региональной метеослужбе. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха +10, +12.
По информации гидрометцентра России, в Калевале днем +11;
В Кондопоге днем +11;
В Медвежьегорске днем +11;
В Олонце днем +15;
В Пудоже днем +12;
В Сегеже днем +9;
В Сортавале днем +14;
В Суоярви днем +12. (фото pixabay.com, Radfotosonn)