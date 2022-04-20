Теплая погода установилась в Карелии

Весенняя погода продолжает радовать жителей республики теплом. Сегодня в Карелии переменная облачность, без существенных осадков, ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха +9, +14, у водоемов +5, +8.

В Петрозаводске переменная облачность, без осадков, рассказали в региональной метеослужбе. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха +10, +12.

По информации гидрометцентра России, в Калевале днем +11;

В Кондопоге днем +11;

В Медвежьегорске днем +11;

В Олонце днем +15;

В Пудоже днем +12;

В Сегеже днем +9;

В Сортавале днем +14;

В Суоярви днем +12. (фото pixabay.com, Radfotosonn)