В Карелии потеплеет до плюс 14 градусов

Погода в среду в республике будет мало чем отличаться от прогноза на вторник, 19 число.

20 апреля в Петрозаводске переменная облачность, без осадков, рассказали в региональной метеослужбе. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью 0, +2. Днем +10, +12. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии переменная облачность, без существенных осадков. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью +2, -3, днем +9, +14, у водоемов +5, +8.

По информации гидрометцентра России, в Калевале ночью +2, днем +11;

В Кондопоге ночью 0, днем +11;

В Медвежьегорске ночью -2, днем +11;

В Олонце ночью 0, днем +15;

В Пудоже ночью -2, днем +12;

В Сегеже ночью -2, днем +9;

В Сортавале ночью 0, днем +14;

В Суоярви ночью +1, днем +12. (фото pixabay.com, Myriams-Fotos)