Теперь нужно иметь разрешение на установку кондиционера

Судебная коллегия Верховного суда РФ вынесла определение, которое гласит, что для размещения кондиционера на фасаде многоквартирного дома теперь нужно решение общего собрания собственников, пишет Life.

Если установка кондиционера на стене здания не предусмотрена проектом, то главным вопросом является, насколько монтаж внешнего блока такого оборудования нарушает права остальных собственников многоквартирного дома. Если собственники с установкой согласны, то проблем нет, а при отсутствии зафиксированного согласия установка незаконна. Именно эту мысль и закрепил в своём определении Верховный суд РФ. Теперь, в соответствии с этим определением, любая управляющая компания может обязать собственника демонтировать климатическое оборудование, на которое нет соответствующего разрешения.

По закону фасад здания (внешние, несущие стены) — это общее имущество всех собственников многоквартирного дома (пункт 1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ). Распоряжаться им можно только с согласия других собственников (часть 1 статьи 247 Гражданского кодекса РФ). Определение ВС только закрепило уже сложившийся в законодательстве подход.

При этом юристы считают, что заставить собственников демонтировать давно установленное климатическое оборудование можно будет только через суд. Для предъявления иска придётся соблюдать срок исковой давности. По общему порядку он составляет три года с момента, как лицу стало известно о нарушении его прав.

Поэтому представляется, что в отношении уже установленных блоков, чтобы избежать судебных разбирательств, собственникам необходимо сохранять документы, подтверждающие дату монтажа оборудования. // Фото: master1305 / Freepik