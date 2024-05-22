Температура воздуха в Карелии будет колебаться от –2 до +23 градусов

Переменная облачность ожидается 23 мая в Карелии, существенных осадков не будет. Такой прогноз на четверг дали в Гидрометцентре РК.

Ветер ночью будет юго-восточным, а днем южным и юго-западным умеренным. Температура воздуха ночью составит +1, +6 градусов, местами похолодает до -2 градусов. Днем ожидается +18, +23 градуса, местами около водоемов будет +10, +15 градусов.

В Петрозаводске тоже переменная облачность, без осадков. Ветер ночью слабый юго-восточный, днем умеренный юго-западный. Температура воздуха ночью ожидается +2,+4 градуса, днем будет +18,+20 градусов. Атмосферное давление меняться будет мало. // фото: unsplash.com