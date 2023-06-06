Тело подростка нашли в ванной в Ленинградской области

В Ленинградской области 16-летний подросток погиб в ванной в собственной квартире. Об этом информирует 47news.

Трагедия произошла в Ивангороде. По данным источника, утром 5 июня в полицию обратилась 37-летняя местная жительница. Она рассказала, что не может попасть в квартиру, а ее сын не отвечает на звонки.

Сотрудники МЧС вскрыли дверь в помещение. В ванной комнате было обнаружено тело подростка.

Следственный комитет возбудил дело о доведении до самоубийства. Обстоятельства произошедшего выясняются. Известно, что мать воспитывала сына одна, в поле зрения правоохранителей семья не попадала. // Фото: unsplash.com