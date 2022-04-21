21 апреля 2022, 08:51
Тело мужчины нашли за закрытой дверью в Костомукше
Полицейские выясняют причины смерти жителя Карелии
Вчера вечером в 17 часов 33 минуты на пульт пожарно-спасательной службы города Костомукша от сотрудников полиции поступил звонок с просьбой о помощи.
Необходимо попасть в квартиру, где пожилой мужчина не выходит на связь и не открывает дверь.
Прибывшие к месту вызова пожарные, используя лестницу-палку, через окно проникли в квартиру, расположенную на первом этаже.
К сожалению, самые худшие опасения подтвердились, мужчина был мертв. Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. // Фото: qimono/pixabay.com