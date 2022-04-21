Тело мужчины нашли за закрытой дверью в Костомукше

Вчера вечером в 17 часов 33 минуты на пульт пожарно-спасательной службы города Костомукша от сотрудников полиции поступил звонок с просьбой о помощи.

Необходимо попасть в квартиру, где пожилой мужчина не выходит на связь и не открывает дверь.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя лестницу-палку, через окно проникли в квартиру, расположенную на первом этаже.

К сожалению, самые худшие опасения подтвердились, мужчина был мертв. Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. // Фото: qimono/pixabay.com