Телеканал «Моя Планета» снял в Карелии программу о реках Севера

Телеканал «Моя Планета» и круизная компания «ВодоходЪ» запустили совместный проект, охватывающий путешествия по главным рекам России – Волге, Дону и Енисею, сообщает сайт Tricolor TV Magazine.



10 октября на канале вышел первый выпуск программы «Рекотерапия с Андреем Понкратовым. Русский Север», который частично снимался в нашей республике.

Журналист и путешественник отправился в свой первый в жизни речной круиз, путь которого занял целую неделю. Двигался ведущий проекта по следам первооткрывателей Русского Севера – через реки Волга, Шексна, Онежское и Ладожское озера.

Андрей Понкратов посетил знаменитый остров Кижи, побывал в селе Горицы, где увидел древний монастырь, основанный в XVI веке, посетил город Сортавала, первое упоминание которого приходится на 1468 год, и сошел на землю деревни Мандроги, история которой уходит вглубь веков.

«Я первый раз в речном круизе. Жаль, раньше не открыл их для себя. Это по-настоящему увлекательное занятие – путешествовать не группой, не одному и не самостоятельно, а целым речным отелем! В этом есть своя прелесть, свои достоинства: постепенно ты знакомишься с теплоходом, командой, пассажирами, обрастаешь знакомствами и к концу путешествия со всеми расстаешься с некоторым сожалением. Есть свое очарование в неспешном передвижении по реке, каналу, шлюзам, озерам – это такая речная медитация, медитация на воду, на леса, на небо и облака, на поселки, города, проходящие мимо лесовозы и сухогрузы, дождь, солнце, ветер за бортом... Фантастические переживания!»

– рассказывает журналист.

Трейлер программы «Рекотерапия с Андреем Понкратовым. Русский Север»