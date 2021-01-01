Телефоны местных отделов Пенсионного фонда работают на каникулах

В выходные дни января 2021 года в территориальных органах Пенсионного фонда по РК будут работать телефонные горячие линии, сообщает паблик «Пенсионный фонд РФ по Республике Карелия»

Время работы специалистов с 09.00 до 17.00.

Номера телефонов по муниципальным образованиям:

УПФР в г.Петрозаводске Республики Карелия (межрайонное) (814-2) 79-55-55

Клиентская служба в Суоярвском районе (814-57) 5-24-29, 8-953-529-15-66

Клиентская служба в Пряжинском районе (814-56) 3-14-73, 8-921-222-78-99

УПФР в г. Кондопога Республики Карелия (межрайонное) (814-51) 2-08-12

Клиентская служба в Медвежьегорском районе (814-34) 5-04-32

Клиентская служба в Пудожском районе (814-52) 5-91-52

УПФР в г.Сортавала Республики Карелия (межрайонное) (814-30) 4-44-64, 4-44-59

Клиентская служба в г.Олонец (814-36) 4-29-61

Клиентская служба в Лахденпохском районе (814-50) 4-19-93, 4-19-94

Клиентская служба в г. Питкяранта (814-33) 4-42-79

УПФР в г. Сегеже Республики Карелия (межрайонное) (814-31) 4-64-17

Клиентская служба в Кемском районе (81458) 5-72-76

Клиентская служба в Беломорском районе (814-37) 5-90-64

Клиентская служба в Лоухском районе (814-39) 5-90-58

УПФР в г.Костомукша Республики Карелия (межрайонное) (814-59) 9-79-18

Клиентская служба в Калевальском районе (814-54) 4-19-32, +79212227891

Клиентская служба в Муезерском районе (814-55) 3-38-75, 79212227886 - в нерабочие и праздничные дни.

Центр ПФР в Республике Карелия (814-2) 79-54-64

Телефон горячей линии Отделения ПФР по Республике Карелия (814-2) 79-52-08

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