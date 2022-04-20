Теле- и радиовещание временно прервется в двух поселках Карелии

Оборудование для передачи теле- и радиосигнала будут планово настраивать в Карелии. В связи с этим возможны перебои в вещании, сообщили в Радиотелецентре.

Перерывы из-за профилактических работ могут быть 21 и 22 апреля в двух населенных пунктах. Это поселок Деревянка Прионежского района и поселок Погранкондуши Питкярантского района.

Перебои возможны с 11:00 до 17:00, в это время пройдет профилактика цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2. Радиотелецентр принес извинения за временные неудобства. // Фото: otvet.tv