Тела трех девочек достали из реки в российском регионе

В реке Малый Цивиль Чувашии накануне обнаружили тела трех маленьких девочек. Родители школьниц забили тревогу вечером 25 мая после того, как дети не пришли домой с прогулки в селе Шихазаны.

Впоследствии девочек 8 и 9 лет нашли в реке, сообщается в телеграм-канале Следкома Чувашии. По предварительной версии следователей, дети ушли купаться в не оборудованном для этого месте. Их одежда, личные вещи и сотовые телефоны были найдены на берегу. На телах девочек не нашли повреждений, которые могли бы указывать на криминальный характер их гибели. Следователи придерживаются версии, что дети утонули.

Назначены экспертизы, по результатам проверки примут процессуальное решение.