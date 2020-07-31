Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае

В Алтайском крае на турбазе недалеко от озера Ая обнаружены тела двух погибших детей и двух взрослых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

По данным следствия, семья из четырех человек прибыла на отдых 26 июля. Работники турбазы обеспокоились тем, что люди долго не выходят из своего номера, и вскрыли дверь. Внутри были найдены тела постояльцев.

Причины смерти людей пока не ясны. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». На месте трагедии проводятся различные экспертизы.