Студенты вузов будут обязаны ходить на занятия в масках

Ношение медицинских масок станет главным требованием к студентам в новом учебном году. Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, сообщает пресс-служба ведомства.

Без масок посещать университеты смогут те студенты и преподаватели, у которых подтверждено наличие антител к коронавирусу. Они должны будут предоставить соответствующую справку. Обеспечить студентов и преподавателей средствами защиты органов дыхания должны будут вузы. Преподавателям разрешат вести занятия без маски.

Также в учебных заведениях введут обязательное измерение температуры. Помимо этого, в аудиториях установят специальные приборы для дезинфекции воздуха.

Фальков отметил, что вузы смогут сами решить, начинать ли учебный год 1 сентября или нет. Но большинство учебных заведений готовы это сделать именно в начале сентября.