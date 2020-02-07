Техника расчищает от снега места массовых гуляний «Гипербореи»

Дворники и техника убирают снег и обрабатывают реагентами парки, скверы и лестницы в карельской столице.

Сотрудники городского комбината благоустройства ведут работы во всех районах Петрозаводска. В уборке снега задействованы четыре трактора.

По сообщению пресс-службы городской администрации, особое внимание уделено территориям, на которых развернутся массовые гулянья в рамках зимнего фестиваля «Гиперборея-2020». Фестиваль пройдет в эту субботу, 8 февраля. Программа праздника - здесь.

В частности, накануне соревнований «Онежский заезд» трактор расчистил велопешеходную дорожку в парке Победы. Дворники и техника продолжают уборку на площадках мероприятий праздника. В вывозе снега помогает ООО «ТехРент». Также на территории праздника также установлены контейнеры для сбора отходов.

Петрозаводчане могут обращаться с жалобами на плохую уборку и гололед в ЕДДС по номеру – 051.

Фото: пресс-служба городской администрации