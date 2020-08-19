Театральная студия набирает маленьких петрозаводчан в ряды актеров

Театральная студия «Паприка» приглашает маленьких петрозаводчан на бесплатные занятия по актерскому мастерству, сценической речи, ораторскому искусству, сценической пластике и импровизации.

Коллектив планирует создавать спектакли на остросоциальные темы, чтобы с помощью театра выразить мнение о проблемах детей и подростков.

Детей набирают в две группы – младший (9-12 лет) и старший (старше 13 лет) составы. Занятия проходят в «Культурно-досуговом центре Древлянки» на Березовой аллее, 31.

Занятия младшей группы проходят по понедельникам с 16 до 18, старшей - по средам и пятницам с 16 до 18. Начало занятий - в сентябре. Телефон для справок: 75-00-80.

Фото: heppiklub.ru