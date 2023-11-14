Театр «Творческая мастерская» отмечает 35-летие

Текст: Андрей Мазуровский

16 ноября 1988 года состоялась премьера спектакля «Плаха» по роману Чингиза Айтматова, положившая начало творческой жизни театрального коллектива, и этот день стал его официальным днем рождения.

С чем один из лучших не только в Карелии, но и в России театр пришел к своему юбилею?

Конечно же, с замечательными творческими постановками, разнообразными по жанру спектаклями, глубокими, психологическими, наполненными юмором, живыми. Отсюда такая неподдельная любовь зрителя к театру, актерам, создающим неповторимые образы. Гастролями по стране демонстрирующими зрелость и профессионализм коллектива, умеющего захватить душу зрителя, создать незабываемую атмосферу.

Лидером театра на протяжении почти 18 лет был народный артист России и Литвы, заслуженный деятель искусств России и Карелии Иван Петрович Петров. Его постановки классиков - Чехова, Островского и других - стали лауреатами многочисленных театральных конкурсов.

Много сделал для театра всеми любимый и незабываемый Геннадий Борисович Залогин, душа творческого коллектива театра, актер, директор, лидер.

Высочайший уровень профессионализма сохранился и при новом директоре Александре Побережном-Береговском. Театр всегда в движении, наполнен новыми открытиями, жизнью, творческими новинками. За это мы его и любим. На днях театр еще раз подтвердил свой профессионализм, став лауреатом международного фестиваля «Подмосковные вечера». Он получил спецприз жюри «За художественную честность высказывания», высоко оценили его театральные критики. Как говорят зрители, в этом театре актеры от бога. Соглашусь с этим, так как уже несколько десятилетий сотрудничаю с театром, его актерами. Встречаемся, делимся впечатлениями, обсуждаем успехи и проблемы, новые проекты. Очень дорожу этой многолетней дружбой с театром.

Есть одна проблема, обсуждение которой не затихает уже много лет на всех площадках, в самых высоких кабинетах. Столько копий сломано, столько вариантов перебрано. Речь идет о поиске нового помещения для театра, сегодняшнее однозначно не соответствует данному театру, его статусу.

И когда Глава республики, наконец, предложил прекрасный для театра вариант – бывший Дом Культуры ОТЗ, все обрадовались, облегченно вздохнули. Эта радостная весть захватила всех, кто хоть немного знаком с театральным искусством республики.

Можете себе представить радость коллектива, который столько лет трудился и жил в очень сложных абсолютно не подходящих для театра условиях, но была надежда. Предложенный вариант - идеальное помещение, соответствующее нашим представлением о театре. Классический монументальный стиль, удобные помещения, прекрасное расположение на местности, близость к центру и т.д. Оно выводило театр на абсолютно новый более грандиозный уровень театрального искусства.

Радость ожидания, увы, сменилась разочарованием. Проект невозможен для осуществления, нет финансовых средств. Здание подлежит консервации.

Денег нет, их всегда не хватает. Однако если обратить внимание на затраты нашего бюджета, то можно увидеть иные приоритеты. Почитайте прессу, где население комментирует необоснованные, с его точки зрения, затраты бюджетных средств в последние годы: регулярный и стабильный рост зарплат чиновников, начиная от Главы республики и завершая депутатами, содержание многочисленных сомнительных учреждений, «работа» которых за пределами внимания населения, структур, созданных под разных внезапно появляющихся личностей, причем не российского происхождения, огромные затраты на сомнительные, с точки зрения экономики, проекты фирм (чаще не карельских), занимающимся содержанием дорог, вывозом мусора, как правило, не справляющихся со своими обязанностями. А расходы на презентацию разных мероприятий с участием чиновников, депутатов и так далее?..

Не случайно, в последние годы практически перестали приглашать население на бюджетные слушания. Меньше знают - лучше спят. Много примеров нерачительного использования, а иногда просто бестолковой траты бюджетных средств можно привести. А вот на театр, на этот великолепный проект, денег не хватает. Очень грустно и больно.