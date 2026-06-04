«Тайга Групп» приглашает партнеров на RosUpack-2026

Холдинг продемонстрирует производственные возможности своих ключевых активов и представит обновленную линейку упаковочных материалов и гигиенической продукции (16+)

Фото: Тайга Групп

Группа компаний лесной отрасли «Тайга» примет участие в выставке RosUpack-2026, где представит передовой опыт своих активов в сфере производства упаковочных материалов. Выставка пройдет с 16 по 19 июня в МВЦ «Крокус Экспо». На стенде можно будет познакомиться с продукцией Сыктывкарского ЛПК, Кондопожского ЦБК, Сыктывкар Тиссью Груп, ЭвоКом, наладить деловые контакты и задать вопросы экспертам компании.

Сегодня в составе «Тайга Групп» – пять компаний, каждая из которых занимает прочные позиции в своей области. На выставке RosUpack мы представим новые решения в сфере производства бумаги, упаковочного картона и санитарно-гигиенической продукции и расскажем о планах на будущее. Будем рады видеть на нашем стенде партнёров и потенциальных покупателей,

– прокомментировала Елена Березина, директор по маркетингу ООО «Тайга Групп».

На стенде «Тайга Групп» будут представлены:

- потребительские и тарные картоны, сухая товарная целлюлоза и бумаги для полиграфии, выпускаемые АО «СЛПК» под зонтичным брендом Komi

- газетная бумага, универсальный лайнер для производства гофрокартона и тары, типографская бумага для полиграфии, производимые АО «Кондопожский ЦБК» под зонтичным брендом Onegа

- санитарно-гигиеническая продукция для личной гигиены и профессионального использования производства ООО «ЭвоКом» и АО «СТГ».

Кроме того, представители «Тайга Групп» примут участие в деловой программе. 16 июня эксперты холдинга выступят на ключевых площадках выставки:

11.00 - 13.00 (Форум печатного и рекламного производства PRINTECH, павильон 2, зал 5, конференц-зал «Диалог Арена»): бизнес-аналитики Елена Гордейчик и Антон Потапов выступят на пленарной сессии «Состояние и ключевые тренды Российской полиграфической отрасли 2025-2026. Влияние фазы «Экономического охлаждения» на сегменты печати, упаковки и материалов».

12.15 - 14.00 (Форум производителей и потребителей упаковки ROSUPACK, павильон 3, зал 14, конференц-зал «Форум»): исполнительный директор «Тайга Групп» Тигран Саакян примет участие в работе пленарной сессии «Будущее картонной упаковки: эффективность, устойчивость, качество».

Обращаем ваше внимание, что обе сессии проходят практически одновременно в разных павильонах выставки.

Координаты: МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3, зал 13, стенд № D5027.

ООО «Тайга Групп» - группа компаний, объединяющая ведущие предприятия лесной отрасли, производящие и поставляющие такие продукты как: целлюлоза, бумага, картон, санитарно-гигиеническая продукция и пиломатериалы.

В состав ГК входят:

- АО «СЛПК» – один из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности России

- АО «Кондопожский ЦБК» – основной производитель газетной бумаги в РФ

- ООО «ЭвоКом» – один из ведущих российских производителей продукции для гигиены и здоровья

- АО «СТГ» – один из ведущих производителей санитарно-гигиенических изделий и бумаги-основы в России

- ООО «СевЛесПил» – ведущий производитель пиломатериалов в Республике Коми

На правах рекламы. АО «Кондопожский ЦБК», ИНН 1003018230. ERID 2SDnjdPNs4n