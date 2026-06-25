Татьяна Кравченко приглашает петрозаводчан на «Обед для грешников»

Авантюрную комедию можно посмотреть в ДК «Машиностроитель» 3 октября (12+)

Фото: концертное агентство "Арт-Престиж"

У молодого директора лондонского офиса транснациональной компании проблема: на переговоры приезжает его американский босс, придерживающийся весьма строгих моральных принципов. Всех своих подчиненных, не живущих в законном браке, он увольняет без промедления. Возлюбленная нашего героя, давно ожидавшая предложения руки и сердца, наотрез отказывается изображать супругу и со скандалом уходит. Кто-то должен сыграть роль жены, но даже у верной секретарши возникают непреодолимые препятствия, соглашается только домработница, которая чуть ли не в 2 раза старше по возрасту. Босс и его жена приходят в гости, и ничто не предвещает «провала», но внезапно возвращаются и раскаявшаяся подруга, и секретарь, решившие все-таки прийти на помощь.

В спектакле заняты народная артистка России Татьяна Кравченко, народный артист России Владимир Долинский, актеры театра и кино Дмитрий Мазуров, Мария Кононова, Светлана Лаккай, Александра Прокофьева.

Продолжительность спектакля 2 часа с антрактом 15 минут.

Возрастное ограничение 12+. Билеты онлайн можно приобрести здесь.

Справки по тел.: 70 33 35, 63 48 58.

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