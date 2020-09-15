Танцоры из Петрозаводска блеснули на турнире в Москве

Карельские пары стали финалистами соревнований по танцевальному спорту «Листопад-парад», которые прошли в Московской области, сообщает паблик «Республика Карелия»

Дмитрий Нелединский и Александра Каблова завоевали «золото» в категории Юниоры 1 в европейской программе, серебряную медаль в двоеборье и «бронзу» в латиноамериканской программе.

Глеб Кузин и Надежда Люббе в категории Юниоры 1 плюс, Юниоры 2 С класс стали серебряными призёрами в латиноамериканской и европейской программах.

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Даниил Никитин и Милана Хайгонен заняли четвертое и пятое места в программах среди юниоров 2+1 В класс. Леонид Пахомов и Арина Гулиева – бронзовые призёры в категории Юниоры 1 2+1 С класс.

Григорий Симонов и Руслана Ильченко заняли четвертое место в Юниоры 2+1 до С класса стандарт и 5 место в RS Юниоры 1 стандарт. Святослав Марков Анна и Фокина вышли в финал и стали шестыми по латиноамериканской программе в категории Юниоры 1 +, Юниоры 2 до В класса из 31 пары, второе место в своем классе из 24 пар.