Танцевальные дуэты из Карелии победили на чемпионате Северо-Запада

В Северной столице завершился чемпионат Северо-Запада по танцевальному спорту. Участниками турнира стали более 300 сильнейших пар.

По сообщению карельского Минспорта, Вениамин Тимофеев и Ксения Пахомова стали абсолютными чемпионами в категории взрослые, двоеборье. Пара также стала чемпионом в латиноамериканской программе в категории взрослые.

Владимир Девликамов и Анастасия Ванюкова - чемпионы в категории взрослые, европейская программа. Даниил Никитин и Милана Хайгонен - абсолютные чемпионы первенства Северо-Запада в категории юниоры-2 по двоеборью, латиноамериканской и европейской программах. Дмитрий Нелединский и Александра Каблова - чемпионы в европейской программе, вице-чемпионы в латиноамериканской программе и двоеборье в категории юниоры-1.

Всеволод Клименок и Анастасия Редькина впервые соревновались в категории взрослые и стали финалистами чемпионата. Григорий Симонов и Руслана Ильченко стали пятыми в европейской программе. Леонид Пахомов и Арина Гулиева дебютировали в категории юниоры – 2. Танцоры стали финалистами в европейской программе. Глеб Кузин и Надежда Люббе вышли в полуфинал, дебютировав в категории юниоры-2. (фото vk.com)