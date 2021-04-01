Таиланд сократил карантин для вакцинировавшихся туристов

В Таиланде с 1 апреля сократили до недели обязательный карантин для туристов, которые привились от коронавируса. Ранее срок изоляции составлял 14 дней. Карантин для остальных путешественников сократили до десяти дней, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press .

Исключение сделано для гостей, въезжающих из 11 стран Африки. Им, как и прежде, нужно будет находиться на двухнедельной самоизоляции.

Вакцинацию нужно подтвердить сертификатом, одобренным тайской Администрацией по контролю за продуктами питания и лекарствами или Всемирной организацией здравоохранения. В Таиланде разрешены семь вакцин, включая Sinovac, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer и Moderna.

К 1 июля власти надеются отменить карантин на острове Пхукет для посетителей с прививками. В этом случае путешественникам придется провести на острове какое-то время, перед тем, как им разрешат передвигаться по остальной части Таиланда. (фото tourdom.ru)