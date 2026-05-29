Т2 запустила специальный тариф для клиентов банка ПСБ

В новом предложении клиентам банка доступны безлимитный интернет-трафик и 1000 минут за 300 рублей

T2, российский оператор мобильной связи, запустил специальный тариф для розничных клиентов банка ПСБ в Карелии. В новый тариф входят безлимитные звонки на T2, 200 sms и 1000 минут на остальные мобильные номера России, а также безлимитные соцсети и мессенеджеры. К преимуществам предложения относятся перенос неиспользованных минут и гигабайтов на следующий месяц, защита от скрытых подписок, возможность подключить MiXX, отсутствие блокировки при отрицательном балансе, номер телефона, который будет закреплен за клиентом навсегда, даже если он не пользуется им длительное время.

Подключить специальный тарифный план можно в мобильном приложении ПСБ. Для этого необходимо оформить заявку на подключение, выбрать способ получения сим-карты. Для этого тарифа доступен самовывоз или курьерская доставка.



Мы уверены, что синергия банковского и телеком-сегментов способствует созданию выгодных и полезных предложений для клиентов. Совместно с ПСБ мы намерены и дальше создавать уникальные предложения с заботой о клиентах»,

- подчеркнул коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» T2 Иван Войтков.

*Тариф доступен только для новых подключений или переходов в Т2 со своим номером от другого оператора.

