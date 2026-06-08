Т2 развернула VoWiFi на федеральном уровне

Технология уже активна в 64 регионах присутствия оператора. Особенно она актуальна в условиях ограничений звонков в иностранных мессенджерах для связи с контактами за рубежом

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С внедрением технологии Voice over Wi-Fi (VoWiFi) клиенты Т2 получили возможность совершать и принимать звонки даже при слабом или отсутствующем сигнале от внешних базовых станций – теперь для вызова достаточно иметь подключение к сети Wi-Fi.

Работа по подключению VoWiFi началась в марте – тогда опция появилась в Тамбове и Ставрополе, затем технология стала доступна жителям Москвы и Санкт-Петербурга. Это беспрецедентный по срокам и масштабам реализации проект: еженедельно технические специалисты выводили до 13 регионов. Так же, как и при внедрении VoLTE в 2024 году, Т2 ставила задачу обеспечить абонентов технологией в кратчайшие сроки: работы заняли менее полугода.

Технология уже активна в 64 регионах присутствия Т2 и автоматически доступна всем пользователям, чьи устройства поддерживают VoWiFi. Для подключения достаточно включить функцию в настройках телефона. Особенно актуальна технология для использования в отдаленных регионах, офисных зданиях, подвальных квартирах и других зонах с ограниченным приемом сигнала. Звонки по VoWiFi тарифицируются как обычный голосовой трафик, дополнительная плата за использование услуги не взимается.

Запуск технологии VoWiFi во всех регионах присутствия Т2 – важный этап в развитии нашей технологической инфраструктуры и расширении возможностей для наших клиентов. Мы создаем условия, при которых качество связи не зависит от географии и точного местоположения человека: будь то центр оживленного мегаполиса или подвальное помещение удаленного населенного пункта, абонент получает стабильную и четкую голосовую связь через любую сеть Wi-Fi. Это новый уровень доступности и надежности мобильных услуг для каждого клиента Т2,

- подчеркнул технический директор Т2 Алексей Дмитриев.

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