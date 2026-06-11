Т2 предоставляет безлимитный трафик на популярные маркетплейсы

Т2 предоставляет безлимитный интернет на маркетплейсы на открытых для подключения тарифах «Мой онлайн+», «Везде онлайн», Premium и Black без изменения абонентской платы. Новый сервис предоставляет неограниченный доступ к мобильным приложениям и веб-сайтам самых популярных российских маркетплейсов Ozon, Wildberries, Lamoda и онлайн-платформы «Авито». Абоненты получают максимальный комфорт при онлайн-шопинге: могут просматривать каталоги товаров, читать отзывы и оформлять заказы без ограничений по объему использованного трафика.

Мы стремимся обеспечить нашим клиентам максимальный комфорт при использовании мобильного интернета в повседневной жизни. Т2 наблюдает устойчивый рост трафика, генерируемого приложениями маркетплейсов. Безлимит на них – наш ответ на стремительно меняющиеся потребности пользователей, которые все чаще делают покупки именно через мобильные устройства.

Новый сервис особенно актуален в периоды распродаж, праздников или, например, сезона подготовки в школу, как сейчас. Активность пользователей на маркетплейсах и онлайн-платформах в эти периоды значительно возрастает. Мы уверены, что нововведение будет востребовано нашими клиентами и поможет сделать их цифровой опыт еще более приятным и удобным,