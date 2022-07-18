«Связь» режиссера из Карелии вошла в лонг-лист Сочинского фестиваля

Короткометражный фильм «Связь» (18+) режиссера из Карелии Сергея Шмакова вошел в лонг-лист Сочинского фестиваля. Об этом автор работы сообщил в своем аккаунте.

Сейчас проходит зрительское голосование. Отдать голос за понравившуюся работу можно до 21 августа. В картине «Связь» - нет диалогов и актеров, но есть детали и акценты. В описании короткометражки указано, что мать поссорилась с дочерью и хочет помириться, но не может дозвониться. Пока картина петрозаводчанина набрала более 1170 голосов.

Всероссийский фестиваль короткометражного кино «Емеля Fest» пройдет в Сочи с 23 по 25 сентября. Независимый творческий конкурс нацелен на поиск и продвижение талантливых кинорежиссеров. Главный приз фестиваля - полный цикл продюсирования полнометражного фильма. (фото-кадр со страницы Сергея Шмакова)