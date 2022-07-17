17 июля 2022, 10:34
Культура

О природе, истории и архитектуре Валаама рассказывает новая книга

Фотоальбом, посвященный знаменитому карельскому монастырю, выпустил издательский дом «Петропресс»

Люди, однажды побывавшие на Валааме, чаще всего возвращаются туда вновь, порой через много лет. Чем же так притягивает святой остров даже не слишком церковных, а то и неверующих людей? Чтобы понять это, лучше всего самим посетить Валаамский архипелаг и расположенный на нём Спасо-Преображенский монастырь. Или полистать фотоальбом «Обитель сердца Валаам», который недавно вышел в издательском доме «Петропресс».

 

 

Книга снабжена эксклюзивными фотографиями Михаила Скрипкина, Ильи Тимина, Ивана Трандина, Владимира Ларионова, Сергея Гармашова, Ивана Крутенко. Также в альбоме можно увидеть исторические фотографии монастыря и репродукции картин известных художников, побывавших на Валааме в XIX веке.

 

 

Об истории и современной жизни монастыря, природе Валаамского архипелага, скитах, расположенных на острове Валааме и окрестных островках, написала одна из лучших экскурсоводов Валаамского монастыря Марина Павлова. Вы узнаете о том, как происходило освоение этой земли в древности, как строили монастырь и обустраивали острова трудолюбивые насельники обители. 

 

 

Книга рассказывает о знаменитых садах Валаама, о растениях и животных валаамских лесов, которые растут практически на голых на скалах, сложенных из габбро-диабаза. И конечно, о святынях Спасо-Преображенского монастыря: старинных иконах, среди которых список чудотворной Валаамской иконы Богородицы, об устройстве и убранстве главного монастырского собора — места упокоения основателей обители преподобных Сергия и Германа Валаамских. 

 

 

Издание имеет благословение Епископа Троицкого Панкратия, игумена Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря.

Фотоальбом, который выпущен в удобном подарочном формате, можно приобрести по самой выгодной цене в ИД «Петропресс» по адресу: ул. Лыжная, 6. Тел. (8142) 55-00-44, +7 921-451-71-40. Также он скоро появится в книжных магазинах Петрозаводска.

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