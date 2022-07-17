О природе, истории и архитектуре Валаама рассказывает новая книга

Люди, однажды побывавшие на Валааме, чаще всего возвращаются туда вновь, порой через много лет. Чем же так притягивает святой остров даже не слишком церковных, а то и неверующих людей? Чтобы понять это, лучше всего самим посетить Валаамский архипелаг и расположенный на нём Спасо-Преображенский монастырь. Или полистать фотоальбом «Обитель сердца Валаам», который недавно вышел в издательском доме «Петропресс».

Книга снабжена эксклюзивными фотографиями Михаила Скрипкина, Ильи Тимина, Ивана Трандина, Владимира Ларионова, Сергея Гармашова, Ивана Крутенко. Также в альбоме можно увидеть исторические фотографии монастыря и репродукции картин известных художников, побывавших на Валааме в XIX веке.

Об истории и современной жизни монастыря, природе Валаамского архипелага, скитах, расположенных на острове Валааме и окрестных островках, написала одна из лучших экскурсоводов Валаамского монастыря Марина Павлова. Вы узнаете о том, как происходило освоение этой земли в древности, как строили монастырь и обустраивали острова трудолюбивые насельники обители.

Книга рассказывает о знаменитых садах Валаама, о растениях и животных валаамских лесов, которые растут практически на голых на скалах, сложенных из габбро-диабаза. И конечно, о святынях Спасо-Преображенского монастыря: старинных иконах, среди которых список чудотворной Валаамской иконы Богородицы, об устройстве и убранстве главного монастырского собора — места упокоения основателей обители преподобных Сергия и Германа Валаамских.

Издание имеет благословение Епископа Троицкого Панкратия, игумена Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря.

Фотоальбом, который выпущен в удобном подарочном формате, можно приобрести по самой выгодной цене в ИД «Петропресс» по адресу: ул. Лыжная, 6. Тел. (8142) 55-00-44, +7 921-451-71-40. Также он скоро появится в книжных магазинах Петрозаводска.