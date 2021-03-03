03 марта 2021, 11:34
Общество

Светофоры на перекрестке Ленина-Куйбышева заработали

Ремонтные работы на светофорном объекте в центре карельской столицы завершены

В Петрозаводске на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева восстановлена работа светофоров. По состоянию на 11:30 светофорные объекты работают в обычном режиме.

Напомним, светофоры вышли из строя сегодня утром. На месте дорожное движение временно регулировал сотрудник городской Госавтоинспекции.

В мэрии пообещали, что работу светофоров планируют восстановить максимально быстро. Длительность ремонта связывали со степенью повреждения объекта.

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Петрозаводск
проспект Ленина
улица куйбышева
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новости петрозаводска