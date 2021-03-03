03 марта 2021, 11:34
Светофоры на перекрестке Ленина-Куйбышева заработали
Ремонтные работы на светофорном объекте в центре карельской столицы завершены
В Петрозаводске на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева восстановлена работа светофоров. По состоянию на 11:30 светофорные объекты работают в обычном режиме.
Напомним, светофоры вышли из строя сегодня утром. На месте дорожное движение временно регулировал сотрудник городской Госавтоинспекции.
В мэрии пообещали, что работу светофоров планируют восстановить максимально быстро. Длительность ремонта связывали со степенью повреждения объекта.