Пропавший в Петрозаводске 55-летний мужчина найден

Пропавший 23 февраля в Петрозаводске и объявленный накануне в розыск 55-летний мужчина найден. С ним все в порядке. Об этом сообщает руководитель ПСО «Доброспас» Алексей Глушков.

Эту информацию подтвердили и в пресс-службе МВД по РК. По данным ведомства, криминальной составляющей в исчезновении горожанина нет.

В полиции поблагодарили жителей Карелии за предоставленную информацию, которая помогла найти мужчину, а СМИ и паблики - за помощь в распространении данных.

О том, где все это время находился горожанин, ушедший 23 февраля из дома на улице Парфенова и пропавший, не сообщается. Фото politeka.net