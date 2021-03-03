03 марта 2021, 10:37
Пропавший в Петрозаводске 55-летний мужчина найден
Криминальной составляющей в исчезновении жителя карельской столицы нет
Пропавший 23 февраля в Петрозаводске и объявленный накануне в розыск 55-летний мужчина найден. С ним все в порядке. Об этом сообщает руководитель ПСО «Доброспас» Алексей Глушков.
Эту информацию подтвердили и в пресс-службе МВД по РК. По данным ведомства, криминальной составляющей в исчезновении горожанина нет.
В полиции поблагодарили жителей Карелии за предоставленную информацию, которая помогла найти мужчину, а СМИ и паблики - за помощь в распространении данных.
О том, где все это время находился горожанин, ушедший 23 февраля из дома на улице Парфенова и пропавший, не сообщается. Фото politeka.net