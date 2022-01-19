Суточное число зараженных коронавирусом в Карелии заметно растет

За последние сутки в Карелии выявлены 335 новых случаев заражения коронавирусом. Среди новых заболевших 36 детей. Такую статистику приводит министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Из числа новых инфицированных 41 человек находится в состоянии средней тяжести, 4 человека - в тяжелом состоянии.

В Карелии подтверждена смерть от Covid-19 еще пятерых пациентов. Таким образом, общее число жертв пандемии в республике выросло до 1268. Фото pixabay.com/fernandozhiminaicela