Суточная заболеваемость коронавирусом в России выросла

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 8996 человек. Это заметно больше, чем днем ранее. Умерли 397 пациентов. Выздоровели - 8934. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Москве 2704 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 682, в Ленинградской области - 88, в Архангельской области - 72, в Вологодской области - 69, в Мурманской области - 21.

Всего с начала пандемии в нашей стране Covid-19 диагностирован 4 736 121 раз. Скончались 107 103 человека.

Напомним, в Карелии 21 апреля коронавирус выявлен у 69 человек. Фото jp.lt