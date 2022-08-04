04 августа 2022, 11:21
Суточная заболеваемость Covid-19 в России продолжает расти
В стране выявлены более 17 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлены 17 126 новых случаев заражения коронавирусом. Заболеваемость продолжает расти - днем ранее было 14 638 новых зараженных. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
В Карелии за сутки 55 новых заболевших. Восемь человек были госпитализированы.
В стране за сутки болезнь унесла жизни 44 человек. Общее количество жертв с начала пандемии - 382 604. Фото: unsplash.com