Суточная заболеваемость Covid-19 в России продолжает расти

За последние сутки в России выявлены 17 126 новых случаев заражения коронавирусом. Заболеваемость продолжает расти - днем ранее было 14 638 новых зараженных. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В Карелии за сутки 55 новых заболевших. Восемь человек были госпитализированы.

В стране за сутки болезнь унесла жизни 44 человек. Общее количество жертв с начала пандемии - 382 604. Фото: unsplash.com