04 августа 2022, 11:10
Россиянам разрешили тратить маткапитал на оплату частных детсадов
Возможности использования материнского капитала расширились
Владимир Путин подписал закон, который разрешает использовать средства маткапитала на оплату детских садов, созданных индивидуальными предпринимателями. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В этом году размер материнского капитала на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго - 693,1 тысячи рублей.
Сейчас маткапитал также можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью, в накопительную часть пенсии женщины или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет. Фото: unsplash.com