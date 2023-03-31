Существенных осадков в Карелии сегодня ждать не стоит

Сегодня, 31 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха 0, +2°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха -2, +3°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -2-5, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -1-4, ясно.

В Сортавале 0-2, пасмурно, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: freepik.com