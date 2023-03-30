Кое-где в Карелии подморозит до минус 15 в пятницу

Завтра, 31 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -9°С, днем 0, +2°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -2, -7°С, местами до -15°С, днем -2, +3°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -10, днем -2-5, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже ночью -9, днем -1-4, ясно.

В Сортавале ночью -6, днем 0-2, пасмурно, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com