Легкий мороз ждут сегодня в Карелии

Сегодня, 30 марта, в Петрозаводске ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -1, +1°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -3, +2°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -5-8, переменная облачность, небольшой снег.

В Сегеже 0-5, переменная облачность, снег с дождем.

В Сортавале 0-6, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»