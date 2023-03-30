30 марта 2023, 06:30
Легкий мороз ждут сегодня в Карелии
Снегопады не покинут территорию республики 30 марта
Сегодня, 30 марта, в Петрозаводске ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -1, +1°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -3, +2°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -5-8, переменная облачность, небольшой снег.
В Сегеже 0-5, переменная облачность, снег с дождем.
В Сортавале 0-6, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»