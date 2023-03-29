Мокрый снег обещают синоптики жителям Карелии на четверг

Завтра, 30 марта, в Петрозаводске ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -3°С, днем -1, +1°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью осадки, в центре и на севере местами сильные в виде снега, мокрого снега, днем местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-восточный, южный, на западе северо-западный, днем западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -6°С, по западным районам -6, -11°С, днем -3, +2°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -5-8, переменная облачность, небольшой снег.

В Сегеже 0-5, переменная облачность, снег с дождем.

В Сортавале 0-6, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»