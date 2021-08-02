Судьей Паралимпийских игр в Токио будет жительница Петрозаводска

Старшего тренера отделения тхэквондо Спортшколы олимпийского резерва №5 Елизавету Тарасевич назначили международным судьей. Петрозаводчанка будет оценивать выступления на Паралимпийских играх в Токио, сообщили в региональном правительстве.

Соревнования среди паралимпийцев состоятся в столице Японии с 24 августа по 5 сентября текущего года.

Елизавета Тарасевич является судьей международной категории. Однако этот статус не дает право оценивать соревнования такого высокого статуса автоматически.

Петрозаводчанку отобрали среди сотен претендентов со всего мира. Отбор судей начался в 2019 году.

Программа включала разного рода тестирования, в том числе тест на скорость реакции, письменный тест на английском языке на знание правил, тест по физической подготовке, на здоровье. Кандидаты также принимали участие в международных квалификациях.

Соревнования по тхэквондо пройдут со 2 по 4 сентября. Елизавета Тарасевич - единственная россиянка, которая будет судить состязания в этом виде спорта на Паралимпийских играх. // Фото: источник