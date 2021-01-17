Судебные приставы арестовали имущество должников на 180,7 млрд рублей

Приставы-исполнители за 11 месяцев 2020 года арестовали имущество должников на общую сумму, превышающую 180 млрд рублей, сообщает ТАСС.

На принудительную реализацию для погашения долгов было передано имущество стоимостью более 100 млрд рублей. Однако от его продажи получили всего около 15 млрд рублей.

В Федеральной службе судебных приставов объясняют, что часть имущества не удалось продать в связи с признанием торгов несостоявшимися, с полным погашением задолженности, отзывом исполнительного документа, отсрочкой, рассрочкой исполнения по решению суда. Среди других причин – приостановление исполнительного производства, его прекращение, а также банкротство либо ликвидация юридического лица-должника.

Стоимость нереализованного в принудительном порядке имущества, переданного взыскателям, [составила] 22,1 млрд рублей,

- заявляют в ФССП.

Фото с сайта ТАСС.